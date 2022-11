Arriva un’altra indiscrezioni a dir poco interessante per il Samsung Galaxy S23. Nonostante manchino circa tre mesi alla presentazione ufficiale della nuova serie, infatti, si susseguono voci relative alla scheda tecnica di questi prodotti. Nelle ultime settimane ci si è concentrati spesso e volentieri sulla fotocamera che verrà montata a bordo di questi modelli, visto che il produttore coreano pare intenzionato a fare la differenza soprattutto sotto questo punto di vista, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema. Tuttavia, occorre fare molta attenzione anche alla questione processore.

Indiscrezioni sul possibile processore speciale per il Samsung Galaxy S23 in arrivo in Europa

Quali sono i plus che dovrebbero essere garantiti al modello? Da alcune ore, fonti autorevoli come SamMobile ci parlano di un possibile processore speciale montato a bordo del Samsung Galaxy S23 anche in Europa. In particolare, c’è il sospetto che Samsung non utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 2 per i modelli del 2023. Allo stesso tempo, potrebbe esserci qualcosa di più grande in gioco. Da tempo, effettivamente, si vocifera che i Samsung Galaxy S23 possano utilizzare una versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2.

Si trattarebbe di una potenziale svolta per i top di gamma presto sul mercato, in quanto verrebbero assicurate a questi modelli prestazioni nettamente migliorate rispetto ai predecessori. Ricordo che Qualcomm ha anche annunciato durante l’evento Snapdragon Summit 2022 un altro step cruciale. Samsung, infatti, resta il suo partner ufficiale, senza dimenticare che gli smartphone di punta Samsung sono ottimi per sperimentare le funzionalità di Snapdragon Elite Gaming.

Staremo a vedere se i Samsung Galaxy S23 in uscita in Italia da febbraio faranno effettivamente questo step.