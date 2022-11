Finalmente a partire da oggi, mercoledì 16 novembre, è disponibile anche in Italia l’acquisto del fantastico e nuovo telecomando vocale Alexa Pro. Il dispositivo, dotato della funzionalità ‘Alexa, trova il mio telecomando’, comandi per la TV e pulsanti retroilluminati, è già disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche e principali funzioni di questo straordinario telecomando con un concentrato di tecnologia integrato.

Con il telecomando vocale Alexa Pro avrete smesso la sua infinita ricerca tra i cuscini del divano, sopra una mensola, un comodino, un tavolo e così via. Grazie all’uso di un dispositivo Alexa, l’app Alexa oppure l’app Fire TV, e dopo aver esposto la frase “Alexa, trova il mio telecomando”, il vostro nuovo telecomando vocale emetterà un suono. Avrete la possibilità di godervi una serata di film, serie TV, in piena comodità anche nelle stanze più buie, grazie alla retroilluminazione dei pulsanti attivata dal movimento. Potete creare le scelte rapide per passare facilmente ai vostri canali preferiti, le app e molti comandi di Alexa, tramite due pulsanti personalizzabili. Inoltre, vi è un apposito e nuovo pulsante di scelta rapida per accedere al menu Bluetooth sullo schermo e associare rapidamente le vostre cuffie senza fili.

Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro possiede comandi per la TV integrati, utili per controllare l’accensione, il volume e la navigazione della TV in diretta con i tasti dedicati ai canali. Potete sfruttare la vostra voce per controllare i programmi che state guardando, le app, il volume e dispositivi per casa Intelligente compatibili, premendo e chiedendo semplicemente ad Alexa. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV e Smart TV con Fire TV integrato, mentre non possiede la compatibilità con Fire TV (1a e 2a generazione) o Fire TV Stick (1a generazione). Insomma, grazie a questo super telecomando tech (disponibile a circa 39 euro su Amazon) potrete allargare ancora di più il potenziale dei vostri dispositivi.

