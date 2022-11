Siamo giunti proprio a quel momento fatidico dell’anno, quello dedicato alla scelta delle decorazioni delle feste natalizie imminenti. Una selezione delle 5 migliori strisce LED per albero di Natale controllate da smartphone potrebbe essere utile a più di qualche lettore. Chi è interessato all’impiego delle nuove tecnologie anche in ambiti tradizionali come quello dell’allestimento di casa e ufficio per il prossimo Natale troverà degli utili consigli a portata di mano: il tutto per avere la massima resa da un prodotto economico e il top della qualità e dell’innovazione con qualche soluzione un po’ più costosa. Le alternative di seguito proposte sono in effetti valide per tutte le tasche e soprattutto per tutti i gusti.

Striscia RGBW Fairy Light da 5 metri

Il primo prodotto proposto in questa guida è decisamente basic ma funzionale. Il brand è MSKW e propone una stringa di una lunghezza contenuta ma sufficiente in molti contesti, ossia 5 metri. Le lampadine hanno una forma sferica tradizionale e le luci possono essere controllate sia con telecomando che con app dedicata Hello Fairy, abbastanza intuitiva. La soluzione possiede anche un microfono ad alta sensibilità che influisce sull’animazione luminosa, in termini di ritmo, sulla base del contesto sonoro che ci circonda. L’alimentazione avviene via USB, dunque è possibile collegare la striscia anche ad un computer, un tablet o altro dispositivo elettronico dotato della specifica porta. Il produttore attesta l’impermeabilità delle luci e dunque la possibilità di utilizzo all’esterno. Il costo attuale di questa soluzione è pari a circa 19 euro.

Offerta Smart Fairy Light 5M RGB Colorata luci albero di natale Con APP, timer... 【RGBW Fairy Light】 MSKC RGB luci albero di natale, chip IC unico...

【APP e Bluetooth e telecomando a 24 tasti】 La luce LED delle fiabe...

Striscia Avatar Controls da 5 metri

Tra le 5 migliori strisce LED per alberi di Natale controllate da smartphone c’è anche la proposta di Avatar Controls. La lunghezza della stringa, anche in questo caso, non supera i 5 metri. Le combinazioni di colori possibili sono ben 16 milioni ed è possibile anche beneficiare di 29 scene predefinite per l’ambiente. Il collegamento allo smartphone avviene via app AvatarControls, attraverso bluetooth o anche Wi-fi. La stringa è impermeabile e adatta anche all’esterno. Un sensore sonoro poi consente di ottenere musica ritmata sulla base dei brani musicali in riproduzione di propria scelta. L’alimentazione avviene via USB e il costo della soluzione si aggira intorno ai 25 euro.

Striscia BTZHY da 20 metri

La terza soluzione di questa guida è particolarmente interessante per il parametro lunghezza di 20 metri e il numero di lampadine pari a 200 LED. La varietà di 16 milioni di colori e di 29 scenari possibili possono essere impostati semplicemente con l’ausilio dell’app LED LAMP. L’associazione bluetooth del prodotto è abbastanza intuitiva e pure il collegamento alla rete Wi-Fi di casa. Grazie alla certificaione IP44, la soluzione può essere utilizzata anche all’esterno. Il prezzo attuale dell’alternativa è di circa 29 euro.

Striscia Popotan da 10 metri

La quarta delle 5 migliori strisce LED per alberi di Natale controllate da smartphone è quella di Popotan. la lunghezza della stringa è abbastanza interessante, ossia 10 metri e anche il numero di LED è notevole ossia pari a 100. L’alternativa è controllabile anche da assistente virtuali come Alexa e Google Assistant oltre che da smartphone, via app dedicata. Dal proprio dispositivo è possibile scegliere fra 4 modalità musicali, modalità multi-luce e circa 16 milioni di colori per le animazioni. Il prodotto è infine sempre impermeabile e costa attualmente 29 euro.

Striscia Twinkly da 48 metri

Non a caso conclude questa guida alle 5 migliori strisce LED per alberi di Natale controllate da smartphone una soluzione Twinkly, brand top di gamma specializzato nell’illuminazione decorativa. I 600 punti luce LED ripartiti sui 48 metri di lunghezza della stringa possono essere animati in numerossime combinazioni di colore (fino a 16 milioni), in un solo tocco sull’app del produttore. Viene garantita la massima compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit per la gestione della stringa, anche solo via comando vocale. Per far muovere le luci a ritmo di musica, è disponibile l’opzione Twinkly Music (venduta tuttavia separatamente). La soluzione è adattabile sia in esterno che in interno e costa attualmente circa 150 euro.