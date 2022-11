Enrico Montesano riammesso a Ballando con le Stelle? In queste ore impazza il caso ‘ripescaggio’ dell’attore soprattutto da quando si fanno sempre più insistenti le voci di una denuncia da parte sua ai danni della Rai. Il caso è ancora quello della maglietta della X Mas su cui il dibattito è ancora apertissimo. In queste ore si continua a cercare un colpevole in questa storia e tra la domestica che ha preparato la borsa (a detta dell’avvocato di Enrico Montesano) e la Rai che non ha vigilato, il caso è tutt’altro che chiuso.

Il punto centrale è proprio la produzione del programma adesso. Enrico Montesano ha spesso indossato questa maglietta visto che il popolo dei social, sempre attento, lo ha beccato con la stessa in un’altra foto mentre posava al fianco di Milly Carlucci e della sua insegnante. All’epoca aveva la giacca sulla maglia e in pochi si sono accorti del simbolo che spuntava poco sotto ma quando è andato in onda lo spezzone tratto proprio dalla giornata delle prove, ecco che è successo di tutto.

In un primo momento ci si è scagliati proprio contro Enrico Montesano, che si è difeso definendosi collezionatore di magliette, in un secondo si è puntato il dito contro la produzione Rai. Davvero nessuno si è accorto di quel simbolo in fase di montaggio? Una produzione che si prende la briga di nascondere il logo su una minuscola bottiglia d’acqua sulla sedia perché non ha fatto lo stesso con la maglia del suo concorrente?

Secondo quanto riporta Dagospia, in Rai qualcuno teme di poter perdere la causa contro il comico e per questo motivo si starebbe pensando alla sua riammissione mentre ha avviato un’istruttoria interna per capire chi sono i responsabili dell’errore.