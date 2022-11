Un intero tour di Gianni Morandi nei palasport italiani è in programma per il prossimo anno. Il 2023 porta con sé nuovi appuntamenti dal vivo per l’artista che si è classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Apri Tutte Porte. Dietro Mahmood e Blanco (vincitori della kermesse) ed Elisa, anche Gianni Morandi si è piazzato sul podio, sul gradino più basso.

Un risultato influenzato sicuramente dalla presenza di Jovanotti nella serata dei duetti e dalla penna di Lorenzo nel pezzo presentato, un valore aggiunto che ha conquistato tutti sin dal primo istante. Ma per Morandi Sanremo ha rappresentato anche il ritorno in scena dopo l’incidente che gli ha causato ustioni alle mani.

Adesso è arrivato il momento di pensare alle attività live del prossimo anno. Le date del tour di Gianni Morandi nei palasport lo porteranno dal vivo a partire dal mese di marzo. I concerti del 2023 sono in costante aggiornamento e per il momento la tournée si svolgerà esclusivamente nel mese di marzo ma non sono escluse aggiunte di altri appuntamenti nelle prossime settimane.

Intanto, ecco il calendario aggiornato per Go Gianni Go! I biglietti per tutte le date sono disponibili attraverso i circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Le date del tour di Gianni Morandi nei palasport

10 MARZO 2023 | RIMINI @ STADIUM RIMINI

12 MARZO 2023 | MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

15 MARZO 2023 | FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

18 MARZO 2023 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2023 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

23 MARZO 2023 | TORINO @ PALA ALPITOUR

25 MARZO 2023 | ANCONA @ PALAPROMETEO

28 MARZO 2023 | BARI @ PALAFLORIO

30 MARZO 2023 | EBOLI @ PALASELE