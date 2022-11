Può essere alquanto conveniente acquistare prodotti Apple ricondizionati, il cui prezzo sarà inevitabilmente più basso dei modelli nuovi di zecca e quest’oggi tra le offerte migliori presenti su Amazon vogliamo segnalare quella riguardante gli AirPods Pro (prima generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021). Qualcuno potrà pensare che non si stia parlando di un prodotto di qualità, ma in realtà semplicemente è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Scende finalmente il prezzo per AirPods Pro ricondizionati: le nuove offerte disponibili su Amazon

Altra opportunità, dunque, dopo quella citata nelle scorse settimane. Si tratta di dispositivi emersi con qualche difetto dal processo produttivo e che Apple ha prontamente rimesso in sesto. Tra l’altro ci sono tutte le garanzie del caso quando si parla di ricondizionati Apple perché qualsiasi problematica emerga si potrà puntare sulla sostituzione del device o sul rimborso. Può però capitare che ad esempio questi AirPods Pro (prima generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021) vengano spediti in una scatola generica non a marchio Apple.

Ritornando all’offerta odierna evidenziata da Amazon si ha modo di poter avere questi auricolari wireless di ultima generazione ad un prezzo piuttosto vantaggioso, ossia sborsando la cifra di 187,80 euro. Parliamo di un prezzo vantaggioso che comunque il sito di e-commerce permette di dilazionare nel tempo attraverso il pagamento a rate con Cofidis. L’offerta è senza dubbio allettante, tant’è che le scorte a disposizione sono ormai quasi terminate ed è necessario affrettare i tempi d’acquisto se si vuole puntare su tali accessori Apple al prezzo sopra citato.

Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un prodotto di grande qualità, infatti questi AirPods Pro (prima generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021) possono contare sulla cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni ed immergersi totalmente in ciò che si sta ascoltando. C’è però anche la possibilità di sfruttare la modalità trasparenza per mantenere viva l’attenzione su ciò che accade invece intorno. Non manca poi l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Spazio infine anche all’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio. Si tratta di un dispositivo resistente all’acqua ed al sudore.