Come promesso dal primo capitolo della trilogia, Back To The Future Live di Elisa arriva al terzo e ultimo volume. La cantautrice triestina chiude il progetto nato a seguito del successo del tour Back To The Future Live con il quale ha portato sul palco il suo ultimo disco.

Back To The Future Live di Elisa, il terzo volume fuori a novembre

Un progetto nato con il primo volume uscito il 16 settembre e continuato con il secondo appuntamento pubblicato a novembre. Come da tradizione, nella tracklist del terzo ed ultimo album della trilogia Back To The Future Live di Elisa ci sarà anche un inedito. Il disco sarà fuori il 25 novembre 2022.

Al suo interno troviamo 14 tracce che includono l’inedito Tienimi Con Te e duetti con Marracash, Franco126, Venerus e Mace. Ecco la tracklist:

01 I Feel It In The Earth

02 Drink To Me

03 Neon – Le Ali (con Marracash)

04 Fire

05 Broken

06 Chi Lo Sa (con Franco126)

07 Quando Arriva La Notte (con Venerus e Mace)

08 Stay

09 No Hero

10 Fu**in’ Believers

11 Together

12 Cure Me

13 A Modo Tuo

14 Tienimi Con Te (inedito)

“È un brano a cui sono molto legata”, racconta Elisa a proposito dell’inedito Tienimi Con Te. Il terzo volume di Back To The Future Live di Elisa è già disponibile in pre-order e pre-save.

Il tour nei teatri con An Intimate Night

Dopo il tour estivo per presentare il nuovo disco, Elisa è già pronta a ritornare sul palco con show più intimo e acustico.

An Intimate Night partirà da Trieste il 1° dicembre e sarà un’occasione per ascoltare i brani della cantautrice in una nuova versione, adatta all’esecuzione su piano, archi e chitarra.

Continua a leggere su optimagazine.com