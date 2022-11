Aa nuova e bellissima Apple TV 4K (2022) del colosso di Cupertino, presentata all’inizio dello scorso mese di ottobre e messa in commercio solo da pochi giorni a questa parte, includerà l’ultimo set-top box integrante il chip Apple Bionic A15 con una CPU a 5 core, invece che a 6 core come i SoC per gli smartphone. Malgrado sia dotata di una CPU con core disabilitato, è stato riscontrato che la nuova Apple TV sia in grado di offrire circa il 40% in più delle performance in maniera anche più veloce di una Xbox One e rallenta meno rispetto alla precedente Apple TV con a bordo il chip A12 Bionic.

Inoltre, sebbene non fosse ancora stato confermato, il rapporto sospetta anche che Apple TV utilizzi una versione dell’A15 Bionic con una GPU a quattro core, rispetto a una GPU a cinque core nei modelli di iPhone 13 Pro. Apple afferma che le prestazioni della GPU siano fino al 30% più veloci sulla nuova Apple TV 4K rispetto alla generazione precedente, ma non ci sono app di benchmark GPU per tvOS. Inoltre, c’è da dire che Apple TV offre solo un numero limitato di giochi che sfruttano a pieno le capacità del chipset A15 Bionic, quindi il dispositivo resta lontano da un cosiddetto “killer della console“, ma i miglioramenti delle prestazioni potrebbero sondare il terreno per una spinta di gioco più ampia.

Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni grafiche, il set-top box di Apple risulta ancora un passo indietro nei confronti delle più popolari console di gioco, ma per fortuna pare aver raggiunto un punto in cui i giochi per Xbox One e PS4 dovrebbero essere riproducibili senza andare incontro a molte difficoltà. Se siete propensi all’acquisto della nuova Apple TV 4K (2022) vi suggeriamo l’e-commerce Amazon, dove la troverete al prezzo di 169 euro con connettività Wi‑Fi e 64GB di spazio di archiviazione.

