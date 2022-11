Il nuovo Xiaomi 13 è stato avvistato sul sito Web del Bureau of Indian Standards (BIS) prima del suo lancio ufficiale: la serie dovrebbe essere lanciata entro la fine di quest’anno. Oltre che sul mercato asiatico, il device potrebbe arrivare anche su quello indiano, ma per il suo debutto in Europa occorrerà attendere ancora qualche mese. I dettagli sui prossimi Xiaomi 13 e 13 Pro hanno iniziato ad emergere online. Si vocifera, infatti, che lo Xiaomi 13 Pro sia dotato del sensore per fotocamera da 1 pollice trovato nel 12S Ultra. Il modello vaniglia, d’altro canto, è probabile che venga fornito con l’introduzione di aggiornamenti rispetto al modello uscente.

La data di lancio della serie di punta Xiaomi è ad oggi sconosciuta, ma, grazie ad un leak rilevato sul web, il dispositivo è stato avvistato sul noto sito indiano della BIS con il numero di modello 2210132G, secondo cui il debutto dovrebbe avvenire a breve. Andiamo a dare un’occhiata a maggiori dettagli sulle specifiche, le caratteristiche e altre informazioni inerenti a Xiaomi 13. Malgrado l’elenco su BIS non riveli alcuna specifica tecnica, sono comunque trapelati alcuni dettagli sul telefono. Si dice, infatti, che la serie presenterà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, che sarà presentato il 15 novembre ed è molto probabile che il chipset sia abbinato a un massimo di 12GB di memoria RAM e 256GB di memoria interna.

A differenza del modello uscente, lo Xiaomi 13 sfoggerà un design a telaio piatto, il pannello posteriore si incurva leggermente nel telaio. Il device sfoggerà, inoltre, un comparto fotografico di forma quadrata e mostrerà una configurazione a tripla fotocamera con sensore principale da 50MP sul retro con flash LED nel modulo. Sulla parte anteriore, ci sarà un display AMOLED Full HD+ da 6,2 pollici con un foro nella parte superiore centrale. Lo schermo è piatto e mostra cornici piuttosto sottili. Si dice che il telefono abbia le seguenti misure: 152,8 x 71,5 x 8,3mm. La sua interfaccia sarà la MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13. Un elenco 3C ha rivelato che il telefono supporterà il supporto di ricarica rapida da 67W.

Continua a leggere su optimagazine.com