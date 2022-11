Il 2023 potrebbe essere l’anno del duetto tra Bruce Springsteen e Taylor Swift. L’indiscrezione arriva direttamente dal Boss, che nella serata di lunedì 14 novembre è stato ospite da Jimmy Fallon e si è lasciato scappare una vera e propria dichiarazione di stima verso la popstar.

Un duetto tra Bruce Springsteen e Taylor Swift

I fan del Boss e della popstar sono già in attesa, ma per il momento il duetto tra Bruce Springsteen e Taylor Swift non ha un titolo né una data.

La voce di Born To Run, infatti, ha proposto a Taylor Swift una collaborazione dal vivo dal momento che nel 2023 i due artisti saranno in tour negli Stati Uniti. In comune hanno l’amicizia con il produttore Jack Antonoff e a proposito di questo la figlia del Boss gli ha consigliato di andare ad un concerto della popstar.

Da questo, Bruce Springsteen dichiara: “Io ci sarò, perché mia figlia si assicurerà che vada al concerto di Taylor. E lei può farsi un giro sulla E Street quando vuole“. Il cantautore ha dunque ufficialmente invitato la Swift a collaborare, magari sul palco insieme alla E-Street Band.

L’ultimo album e i concerti in Italia

L’ultimo album di Bruce Springsteen è Only The Strong Survive, non un disco di inediti bensì una release in cui il Boss ha reso omaggio al mondo soul e R&B.

Tra le cover proposte, il cantautore ha scelto di “rendere giustizia al grande songbook americano degli anni ’60 e ’70”, e nella tracklist troviamo Nightshift dei Commodores e Do I Love You (Indeed I Do) di Frank Wilson.

Il 2023 sarà anche l’anno del ritorno di Bruce Springsteen in Italia con una prima tappa a Ferrara il 18 maggio e l’ultimo show a Monza il 25 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com