Sempre più utenti hanno tra le mani lo strumento dei sondaggi WhatsApp. Sull’arrivo della novità per i primi utenti è stato fornito un primissimo approfondimento. Ora si torna a parlare della feature per l’introduzione di un’ulteriore opzione che la riguarda da molto vicino, ossia la ricerca dei sondaggi (appunto) tra quelli già creati.

I sondaggi WhatsApp sono apparsi in primis per gli utenti in possesso di un iPhone nella loro versione stabile. Per richiamarli e inserirli in una chat di gruppo, il percorso da seguire è quello già noto con il quale finora sono stati allegati documenti, foto, posizioni, note audio all’interno di una conversazione, dunque cliccando sul simbolo “+” presente accanto alla barra di testo del servizio di messaggistica. Di contro alla prerogativa degli iPhone, per gli Android, l’implementazione dei sondaggi resta limitata solo ad alcuni beta tester del programma sperimentale presente sul Play Store. Per questi ultimi che hanno effettuato l’aggiornamento alla versione 2.22.24.19 è almeno stata resa disponibile la possibilità di ricercare un sondaggio tra quelli già creati.

Grazie all’ultimissimo lavoro degli sviluppatori, i primi utenti possono procedere come segue per cercare i propri sondaggi WhatsApp. In pratica, dalla schermata delle chat collettive, si potrà cliccare sulla lente di ingrandimento e dunque effettuare una ricerca non solo per foto, documenti, link, note audio ma anche per le indagini. Naturalmente, per il momento, vista lo scarso utilizzo della nuova funzione, la novità ha poco senso. Tuttavia, fra qualche settimana e poi via via nei mesi, il plus potrebbe essere davvero utile per navigare tra contenuti più vecchi.

Di certo è apprezzabile la novità della ricerca dei sondaggi WhatsApp per i beta tester ma sarebbe preferibile che la funzione vera e propria delle indagini nei gruppi giunga per tutti, nella sua versione definitiva. Oramai dovrebbe davvero mancare poco per questo passaggio.

