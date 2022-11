Si giocherà solo il prossimo 8 gennaio, ovviamente dopo la lunga pausa per i Mondiali al via nel weekend, ma in questi giorni pare che i tifosi delle due squadre siano già alla ricerca dei biglietti di Milan-Roma, secondo le informazioni che ho avuto di raccogliere di recente. Entrambe sono reduci da settimane non semplicissime, coi giallorossi usciti dalla zona Champions League e coi rossoneri che per il rotto della cuffia sono riusciti a restare ad 8 punti di distanza dal Napoli capolista, se pensiamo a come sia maturata la tanto discussa vittoria contro la Fiorentina.

Capiamo quando escono i biglietti di Milan-Roma, stando alle prime informazioni per i tifosi

Non sarà facile trovare i biglietti di Milan-Roma, ve lo diciamo subito. Per il settore ospiti verranno messi in vendita poco meno di 5.000 ticket nel terzo anello verde. Probabile sold out, esattamente come avvenuto allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultimo match del 2022 contro il Torino, stando anche a quanto vi avevamo anticipato in precedenza con un altro articolo a tema. Tra i tifosi locali, invece, occorre tener presente l’elevata quota di abbonati, che quest’anno ha superato la soglia delle 40.000 tessere. Considerando questi ultimi e le varie prelazioni, avanzerà molto poco.

Per quanto concerne la data di uscita per i biglietti di Milan-Roma, è possibile che informazioni in merito possano arrivare tra il 5 ed il 15 dicembre. Visto che fino ad allora si giocherà solo il 4 gennaio, è lecito aspettarsi che annunci ufficiali per entrambe le tifoserie su prezzi e e date di acquisto possano arrivare con largoo anticipo. Difficilmente anticiperemo il termone riportato poco fa, considerando anche quello che avviene ad inizio stagione con le prime partite di campionato.

Vi terrò aggiornati appena ne sapremo di più sui biglietti di Milan-Roma.