Prosegue Tandem 6 su Giallo; stasera 15 novembre andranno in onda due nuovi episodi della serie tv poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il Capitano Paul Marchal. Ogni settimana, ogni martedì, andranno in onda due episodi.

Si parte dall’episodio 6×03:

Tutta la brigata è sotto tensione dopo l’esplosione di un Suv che ha ferito due gendarmi. Il SUV era stato visto sulla scena dell’omicidio di un rapinatore. L’assassino avrebbe deciso di attaccare i gendarmi? Léa non impiega molto a ricevere un messaggio di rivendicazione: l’assassino promette di non fermarsi qui e di farsi giustizia lui stesso.

A seguire, l’episodio 6×04:

Paul e Sabine sono incuriositi dalla stesura dell’email di rivendicazione, che sembra sia stata fatta da un poliziotto. Léa non ci crede, la brigata è come una famiglia! Ma dovrà affrontare i fatti, l’assassino è tra questi. Riusciranno i nostri eroi a fermarlo in tempo, a meno che non sia uno di loro?

Tandem 6 su Giallo torna in onda martedì 22 novembre con due nuovi episodi. Nel 6×05: sulla spiaggia viene ritrovato il cadavere di un uomo travestito da pirata. Visibilmente annegato, è legato mani e piedi, avrebbe subito una tortura? Paul e Léa scoprono che aveva ricevuto il famoso segno nero come ne L’isola del tesoro… Nel 6×06: William Martel, proprietario di un aeroporto, viene trovato morto nel suo ufficio, privo di sensi. Léa si interroga sul programma di William: ha mentito ai suoi parenti? Cosa stava facendo di così misterioso?

La programmazione di Tandem 6 sul canale crime Giallo proseguirà con due episodi alla volta ogni settimana, sempre di martedì in prima serata.

L’appuntamento con Tandem 6 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

