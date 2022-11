I Måneskin ai Grammy Awards! La band guidata da Damiamo David è stata nominata nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione dei GRAMMY AWARDS, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023.

Nella stessa categoria, dovranno vedersela con i migliori talenti emergenti in nomination e provenienti da altri Paesi del mondo. Ci sono Anitta, Latto, Omar Apollo e diversi altri cantanti internazionali della nuova generazione che potrebbero dare filo da torcere ai Maneskin ma la band in realtà stavolta ha ottime chance per vincere.

Dopo la mancata vittoria agli MTV EMA per quanto riguarda il Best Italian Act – vinto dai Pinguini Tattici Nucleari – i Maneskin potrebbero adesso aggiudicarsi il primo Grammy della loro carriera. Ma anche un secondo è in palio per loro: la band ha infatti partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Elvis, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Un premio sicuramente diverso dal precedente, ma ugualmente una enorme soddisfazione in casa Maneskin.

I Maneskin ai Grammy Awards riusciranno a portare a casa una delle due statuette? Lo scopriremo il 5 febbraio 2023, nel corso della cerimonia in diretta da Los Angeles e fruibile da tutto il mondo.

Intanto, il gruppo non ha intenzione di fermarsi. Reduce dal bagno di folla in tutto il mondo, nell’ambito del tour internazionale, ha annunciato il rilascio del nuovo album. Si intitola Rush ed è in programma per il 20 gennaio del prossimo anno.

Best New Artist – I nominati

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg