We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la propria storia e a vedere insieme uno o più video realizzati.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Ecco il ritorno di CARAVAGGIO, che è già stato ospite di We Have a Dream e live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, e l’incontro con un gruppo davvero atipico, gli ATARAXIA, molto noti all’estero con tournée in tutto il mondo, Cina compresa.

CARAVAGGIO

Caravaggio è Andrea Gregori. La sua carriera inizia più di 10 anni fa, parte come frontman dei Godiva, rock band, per poi continuare in solitaria.

Un periodo di esperimenti e difficoltà dovuti ad una malattia che colpisce l’artista: la distonia spasmodica. Si tratta di una sindrome che colpisce i muscoli della laringe fino a impedire alla persona anche solo di parlare. Nonostante i medici affermino che non ci sia una cura, lui non si arrende. Crede in se stesso e riesce a guarire grazie ad un percorso olistico e alla sua incrollabile forza di volontà.

Andrea torna a cantare e lo fa con un nuovo sound che unisce pop, indie, elettronica e cantautorato, nasce così Caravaggio. Artista instancabile, pubblica diversi singoli che riscuotono grande successo tra pubblico e addetti ai lavori. Il suo brano “Le cose che abbiamo amato davvero” viene inserito anche nella compilation di Rockit.

Il 2021 si apre con il singolo “Il cielo su Mulholland Drive” e la partecipazione al concorso Musicultura 2021. Caravaggio supera egregiamente tutte le prime selezioni e riceve i complimenti di importanti personalità della musica italiana come Enrico Ruggeri e Ron. Carisma ed energia lo portano fino al palco dello Sferisterio di Macerata dove conquista il suo posto tra i quattro vincitori e il prestigioso premio AFI (Associazione Fonografici Italiani). La kermesse viene trasmessa da Rai2.

Il 12 novembre 2021 esce “Le donne di Botero”, brano che supera in poche settimane gli 80 mila stream su Spotify. Caravaggio viene invitato da Red Ronnie come ospite musicale al “Premiato Circo Volante del Barone Rosso”, la trasmissione che va in onda il lunedì sera sui suoi canali social. Il 2022 vede l’uscita di “Lennon”, settimo singolo dell’artista e primo distribuito dalla Universal, il brano entra nelle playlist editoriali di Amazon Music e viene trasmesso da oltre 100 radio italiane FM e web. Caravaggio porta incessantemente avanti la sua attività live facendo anche, durante l’estate 2022, da opening ad artisti big quali The Kolors e Rocco Hunt.

ATARAXIA

ATARAXIA é un ensemble italiano che da numerosi anni lavora in bilico tra avanguardia e tradizione creando ambientazioni sonore ed esibendosi in concerti abbinati ad altre forme di espressione quali la rappresentazione scenica e la visual art in palazzi, castelli, piazze, parchi, clubs, sale da concerto e teatri in Italia, Europa, America ed in oriente. Musicalmente ci definiamo ‘artigiani’ del suono poiché creiamo insoliti connubi tra sacro e profano, musica eterea e sperimentale, antica e contemporanea. Ci sentiamo ‘musici viaggiatori’ ed artigiani del suono essendo ispirati dai nostri viaggi geografici ed interiori in luoghi che conservano il carico dei secoli e il mistero della storia. Percorrendo le antiche vie ed ascoltando il richiamo della pietra diveniamo il ‘crocevia’ tra la cultura Mediterranea, la tradizione provenzale e il mondo Celtico. Rielaboriamo leggende Europee e miti Greci e Latini utilizzando numerose lingue antiche e moderne, diamo forma musicale alle rivelazioni che ogni lingua nasconde poiché sentiamo l’esigenza di portare in superficie i tesori nascosti che ogni idioma racchiude. Siamo canali attraverso cui la musica si rivela, siamo ricevitori o antenne di forme energetiche sottili che prendono forma fisica attraverso frequenze sonore che si intrecciano in arazzi di note. Contemplazione, esperienze oniriche, momenti di profonda riflessione, stati ipnotici e meditativi, atmosfere crepuscolari ed elegiache ed i nostri ricordi fluttuano nel misterioso giardino di Psiche e Desiderio dove le tessiture di note incontrano l’avvolgente eco di strumenti acustici e contemporanei. Tre musici dipingono con note e movenze inediti paesaggi che aprono varchi per dimensioni altre e consentono profondi scambi emotivi.

ATARAXIA è come un tiaso della Grecia antica, lavoriamo con le arti, con i suoni, con le forme, i colori, le energie, i profumi ed i luoghi guidati dalla Bellezza che è uno dei fini ultimi della nostra creazione. Siamo inoltre interessati ai rapporti tra musica ed acqua, frequenza sonora ed informazione dell’acqua di cui siamo composti e di cui è composto il cosmonatura in cui siamo immersi attraverso l’esecuzione in 432Hz e rapporto aureo che è la misra della Bellezza e la proporzione divina. Il rapporto col nostro tempo si basa sul viaggio. Camminiamo lungo un percorso che affonda le sue origini in tempi remoti e ci conduce verso un salto quantico. Gli ‘Antichi Spiriti’ parlano ancora.

L’ensemble ha realizzato, oltre a numerosi CD editi e distribuiti in numerosi paesi del mondo, due volumi:

ARCANA ECO (con CD allegato) che traccia la loro storia, le tematiche da loro esplorate e le influenze poetiche e paesaggistiche che hanno ispirato la loro musica (edizione in italiano ed in inglese) e OIL ON CANVAS (con CD allegato), raccolta di versi della cantante Francesca Nicoli, tradotti in 4 lingue, accompagnato dagli scatti di tre fotografi europei. L’album in uscita NEL 2020 si chiama QUASAR (AnnapurnA). E’ uscito ora il nostro nuovo album “Pomegranate, The Chant of the Elementals” ispirato ai 4 elementi ed alla Quintessenza.

ATARAXIA amano esibirsi in luoghi dal forte fascino naturalistico ed architettonico che permettono alla ‘magia’ di fluire come accadeva nel teatro primordiale. La pietra antica e l’acqua ci parlano. Durante i nostri concerti esploriamo e viaggiamo coi nostri ascoltatori in regni primoridali e magici. C’è una sorta di medianità che ci pervade durante l’esecuzione dal vivo dei nostri brani che altro non è che un modo per captare ed esprimere l’energia divina che ci circonada e che circonda ogni esseere vivente. Quando cominciamo a risuonare con la nostra vibrazione interiore in accordo con quella del nostro e di altri piani, siamo come diapason in risonanza.

Line -up :

Francesca Nicoli : voce

Vittorio Vandelli : chitarra classica, cori, programming

Giovanni Pagliari: tastiere, pianoforte, cori

Ci siamo esibiti numerose volte e abbiamo fatto tour nei seguenti paesi :

Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, Romania, Polonia, Spagna, Grecia, Ungheria, Portogallo, Argentina, Messico, Brasile, Russia, Slovenia, Chile, Austria, Bulgaria, Lituania, Cina, Hong Kong

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com