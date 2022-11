Dove trovare i biglietti per finale di X Factor 2022? Non sono in vendita, si accederà su invito ma è possibile partecipare a diversi contest per provare ad aggiudicarseli. In definitiva, i biglietti per la finale di X Factor 2022 si devono vincere attraverso uno o più dei concorsi già attivi.

Vi abbiamo parlato dei concorsi per vincere i biglietti per i Live Show di X Factor 2022, adesso vi parliamo di quelli che consentono di aggiudicarsi i posti per la finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) l’8 dicembre.

Biglietti per la Finale di X Factor 2022: i contest attivi

Hype: Con Hype è possibile aggiudicarsi speciali pacchetti per la finale di X Factor che includono 2 biglietti A/R per raggiungere Milano, una notte in hotel per 2 persone e 2 biglietti per lo Show. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito.

ŠKODA mette in palio biglietti per la finale di X Factor 2022. Ogni giovedì, dal 27 ottobre al 1° dicembre 2022, una ŠKODA ENYAQ COUPE iV viaggerà per le strade di Milano e si fermerà in una location segreta alle 17:30. Il primo che riuscirà a toccarla potrà salire a bordo, con un accompagnatore, e godersi il Live in teatro! Per scoprire la location segreta, basterà seguire gli indizi pubblicati attraverso una story del canale Instagram @skoda_italia ogni giovedì pomeriggio alle 17:00. Inoltre, fino al 20 novembre, sarà possibile aggiudicarsi 2 biglietti per la Finale con il concorso #SKODAFACTOR. Per partecipare è necessario seguire il profilo Instagram @skoda_italia e lasciare un commento sotto il post pubblicato settimanalmente dall’account.

Mabina Gioielli regala biglietti per la Finale di X Factor e una Vip Experience a Milano. Fino al 17 novembre si potrà partecipare acquistando un gioiello Mabina, in negozio oppure online, e caricando i dati sul sito apposito. In questo modo si accederà all’estrazione di 2 biglietti per la Finale dell’8 dicembre, 2 notti in un esclusivo hotel nel centro di Milano, un pranzo per due in una spettacolare location.

Anche Astra Make-Up regala biglietti per la finale di X Factor 2022. Entro il 21 novembre, bisognerà scattare una foto o pubblicare un reel in stile selfie allo specchio, scrivendo sullo specchio #VINCIXFCONASTRA. Poi basterà postare il tuo look sul tuo profilo Instagram taggando @astramakeupofficial, utilizzando l’hashtag #VINCIXFCONASTRA e inserendo nella caption del post il proprio motto.

Acqua Lete: acquistando un box da 6 bottiglie di Acqua Lete 0,50 e registrandosi al sito dell’iniziativa, sarà possibile vincere una coppia di biglietti per i Live Show ogni settimana e una per la Semifinale di X Factor in palio ogni mese. Ogni giocata consentirà inoltre di accedere all’estrazione finale per vincere una coppia di biglietti per la Finale.

Cult regala 2 biglietti per la Finale. Per vincerli basterà seguire @CULTOFFICIAL1987su Instagram, caricare una foto sul proprio profilo indossando un modello Cult FW22/23, aggiungere il tag #WINXFACTORWITHCULT taggando @CULTOFFICIAL1987. Per partecipare all’estrazione sarà necessario scrivere nel post: “Partecipo e autorizzo”.

