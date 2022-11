Ci sono buone notizie per i tanti utenti che da tempo attendono l’occasione giusta per assicurarsi un iPhone 13 ad un prezzo altamente competitivo. La questione verte parzialmente attorno al Black Friday 2022, visto che l’offerta di oggi merita una citazione a parte rispetto a quanto vi abbiamo riportato di recente con una previsione sulle possibili opportunità di fine novembre. Già, perché la promozione in questione arriva direttamente da Ebay ed è slegata apparentemente dalle occasioni che stanno prendendo nei vari store con l’arrivo del noto appuntamento.

Come acquistare un iPhone 13 al prezzo di 749 euro: tutti i dettagli sulla nuova offerta di Ebay

Qual è l’iter da seguire per acquistare un iPhone 13 al prezzo di 749 euro? L’opzione è possibile da oggi, grazie all’inserzione spuntata su Ebay tramite un noto rivenditore. Valanga di recensioni positive, quindi sento di consigliarvi di procedere senza problemi qualora abbiate il melafonino in questione nel mirino. L’offerta prevede la possibilità di portarsi a casa il dispositivo ad un prezzo già di suo scontato, visto che siamo scesi a 799 euro. Tra le migliori promozioni di Amazon in questi mesi, per intenderci.

Tuttavia, procedendo con l’ordine dall’apposita pagina, avrete la possibilità di aggiungere il codice sconto “REGALI22” poco prima del pagamento. Così facendo, osserverete che il costo finale per voi scenderà fino a 749 euro, dando vita alla migliore opportunità di sempre per iPhone 12 dal taglio di memoria più basso da quando il prodotto ha fatto il suo esordio sul mercato. Insomma, se avete il prodotto Apple nel mirino, potrebbe trattarsi di un’occasione che difficilmente verrà replicata.

Fate molta attenzione, perché l’offerta con il buono sconto durerà fino a domani 16 novembre, ragion per cui nel giro di poche ore non potrete più portarvi a casa un iPhone 13 a soli 749 euro.