Su Amazon sono presenti già sconti piuttosto interessanti che riguardano alcuni dispositivi legati al mondo della tecnologia e non possiamo non menzionare offerte super che vedono protagonisti il OnePlus 9 ed il cosiddetto OnePlus 9 Pro. Parliamo di smartphone Android che presentano un comparto tecnico di altissimo livello, assolutamente in linea con i top di gamma attualmente in commercio e per questo l’offerta odierna di Amazon è davvero irrinunciabile.

Anteprima di Black Friday 2022 con le offerte dedicate a OnePlus 9 e 9 Pro su Amazon oggi

Tempo di offerte, dunque, dopo gli aggiornamenti software trattati di recente. Se non avete tempo di attendere ancora qualche giorno, quando insomma partirà ufficialmente il Black Friday, potete optare per uno di questi smartphone OnePlus per risparmiare ed avere tra le mani dispositivi di altissima qualità. Approfondendo ciò che propone Amazon quest’oggi, notiamo come lo sconto applicato sul OnePlus 9 sia addirittura del 40%, mentre per quanto riguarda il OnePlus 9 Pro ci troviamo di fronte ad uno sconto del 30%.

Viste le cifre di partenza piuttosto elevate di entrambi gli smartphone Android, ecco che il risparmio risulta essere di rilievo. Per quanto riguarda il OnePlus 9, Amazon lo propone al costo di 479 euro e considerando il prezzo da listino di 799 euro, ecco che siamo di fronte ad un risparmio piuttosto cospicuo. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM... Fotocamera principale da 48 MP, ultra grandangolare da 50 MP e...

Il mondo del video 8K - Hyperlapse per video Ultra-grandangolari

C’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa finale. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche stiamo parlando di un top di gamma avente display AMOLED da 6,55 pollici, con processore Snapdragon 888 5G e super fotocamera principale da 48 e 50 megapixel. Non manca poi una super batteria da 4500 mAh con ricarica rapida. Il modello in offerta su Amazon si presenta nella variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda invece il OnePlus 9 Pro, qui parliamo di offerta top perché dai 999 euro iniziali si è arrivati ai 699 euro. Il modello in questione si presenta sempre nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. In questo caso però il display è più ampio e la fotocamera ha qualche miglioria in più.