Il countdown per i Mondiali in Qatar è ormai giunto al termine: la competizione è pronta ad emozionare e dare spettacolo. Purtroppo, la nostra Italia non parteciperà, ma scenderà comunque in campo per disputare un paio di amichevoli: la prima è in programma domani 16 novembre all’Air Albania Stadium di Tirana, dove affronterà l’Albania di Edoardo Reja alle ore 20.45; mentre il secondo match si terrà contro l’Austria domenica 20 novembre, all’Ernst Happel Stadion di Vienna, sempre alle ore 20.45. Di seguito, tutto ciò che dobbiamo sapere sulla gara di domani sera, dalle probabili formazioni a dove vederla in TV e in live streaming.

Per il CT Roberto Mancini, i calciatori azzurri ed il popolo italiano si tratta di un periodo piuttosto arduo, dato che guardare di nuovo i Mondiali dal divano senza scendere in campo da protagonisti e poter tifare per la propria Nazionale non è affatto semplice. La partita amichevole Albania-Italia, in programma mercoledì 16 novembre 2022 e con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro, come di consueto sulle reti RAI, e precisamente su Rai 1. L’incontro sarà possibile vederlo anche in diretta streaming tramite l’app di Rai Play, che si può scaricare sui dispositivi portatili come PC, smartphone e tablet; inoltre, il servizio si può raggiungere anche da browser collegandosi sul sito ufficiale.

La telecronaca del match sarà affidata alle voci di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Il CT azzurro dovrà fare a meno dei difensori Toloi ed Emerson, al posto di quest’ultimo è stato convocato Parisi. A seguire ecco le possibili scelte del match di domani sera:

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja;

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Raspadori, Gnonto.

