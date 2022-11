Le frasi “ridi che ti passa” oppure “ridere fa bene alla salute” non sono soltanto dei luoghi comuni. La risata fa veramente bene alla salute. A dimostrarlo è una ricerca durata due anni e condotta dal professor Carlo Bellieni, pediatra e neonatologo, professore dell’Università di Siena sulla rivista internazionale New Ideas In Psychology.

L’equipe di studiosi ha voluto risalire alle cause della risata, ai suoi benefici per l’organismo.

Il dott. Bellieni spiega che la risata “è nata come una forma di linguaggio ancestrale, prima della parola e si è sviluppata nei nostri progenitori prima della nascita del linguaggio stesso”. Dalla sua origine, con cui si avvisava di uno scampato pericolo “è rimasta perché benefica per psiche e organismo“.

La ricerca ha analizzato anche le caratteristiche della risata ritmica come manifestazione fisica dell’umorismo e i centri cerebrali che producono l’atto del ridere. Dunque, perché ridiamo? Per Bellieni “la teoria più plausibile per l’umorismo è quella dell’incongruenza, dove un evento o un oggetto incongruo provoca un senso di meraviglia, ed è seguito da qualcosa che rassicura gli astanti sulla sua innocuità”. Questa incongruenza sarebbe quindi neutralizzata da questa reazione ritmica e sonora “come una sorta di segnale di cessata allerta dopo lo shock indotto da ciò che sembra pericoloso per la fluidità della vita”