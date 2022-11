Una Vita non va in onda, perché? Il pubblico di Canale5 dovrà affrontare adesso il vuoto che la soap spagnola lascerà nei loro cuori visto che da oggi Felipe e i suoi non saranno in onda perché sulle loro vite è calato il sipario sabato pomeriggio. Il gran finale della soap spagnola è andato in scena regalando ai suoi personaggi il giusto finale a cominciare dalla morte di Cayetana e finendo alla possibile nuova vita di Felipe, in partenza, di Leonor, di nuovo di ritorno nel quartiere, e via dicendo, ma cosa succederà adesso al pomeriggio di Canale5?

Una Vita non va in onda a partire da oggi e al suo posto ritroveremo i personaggi di Terra Amara, la serie turca che racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposare Adana. Nella puntata in onda oggi, Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) fanno ritorno alla villa ma senza che Demir (Murat Ünalmış) sappia niente. Zuleyha sa che Gulten (Selin Genç), non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz (Uğur Güneş) quando era in carcere, quindi la ripudia come amica.

L’appuntamento con Terra Amara è fissato subito dopo quello con Beautiful e questo significa che la serie turca di fatto prenderà il posto di Una Vita vedendo allargarsi il suo spazio quando tra qualche settimane anche Uomini e donne andrà in vacanza per il periodo natalizio. I fan di Una Vita invece dovranno rassegnarsi perché al momento non è prevista alcuna soap spagnola sulla rete ammiraglia Mediaset e Terra Amara in patria è andata avanti per 4 anni e quindi ci terrà compagnia per un bel po’ sperando che gli ascolti siano buoni e che il solido pubblico del pomeriggio di Canale5 non scappi via.