Torna in onda Grey’s Anatomy 18 su La7 con tre nuovi episodi lunedì 14 novembre, in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 18×06 dal titolo Ogni giorno è festa con te, di cui vi riportiamo la sinossi:

A seguire, l’episodio 18×07 intitolato Oggi è stata una favola:

Jo e Link iniziano l’episodio ricordando i tempi passati nei quali lavoravano ad un bar che fa 50 anni di attività e decidono di andare, con Luna e Scout, a vedere uno spettacolo pubblico per bambini. Maggie torna in città. La Bailey è nervosa perché non sa che Meredith è ancora in Minnesota mentre lei e l’ortopedico Lin, con il dottor Ndugu, sono ad una convention per convincere i nuovi specializzandi in chirurgia ad iscriversi al Grey Sloan. Hamilton si infortuna alla mano perché il Parkinson sta progredendo ed è arrabbiato con il team per la loro lentezza, minacciando Meredith del licenziamento.

La serata si conclude con l’episodio 18×08 dal titolo Giunse una mezzanotte serena:

È quasi la Vigilia di Natale, e al Grey Sloan arriva l’equipe del Dott. Hamilton per mettere alla prova, proprio su quest’ultimo, malato da tempo, i risultati positivi ottenuti in Minnesota nella cura contro il Parkinson. Nel frattempo, mentre tra gli specializzandi si fa conoscere il nuovo acquisto giunto a Seattle per apprendere il metodo Bailey, Meredith rivela al dott. Hayes che nel tempo ha cambiato opinione riguardo alla vita oltre la morte: dopo l’esperienza e i sogni fatti in coma durante il Covid, sente più vicina e “reale” la presenza del suo defunto marito Derek. Intanto, mentre Farouk è ancora in attesa di un cuore nuovo per il trapianto, Megan dice ad Hayes che dopo tutto quello che ha passato, se Farouk non dovesse sopravvivere non vorrebbe affrontare un ulteriore enorme dolore.