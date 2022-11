Secondo tanti italiani e stando allo stato delle cose, il Registro delle Opposizioni non funziona molto bene, ossia si continuano a ricevere telefonate moleste nonostante l’iscrizione al portale dalla scorsa estate. Da mesi si moltiplicano le lamentele al riguardo e finalmente, giunti al 14 novembre, entra di scena una modalità ufficiale per segnalare l’abuso di una telefonata non autorizzata giunta sul proprio numero di cellulare.

Per i reclami, finora, il team del Registro Pubblico delle Opposizioni ha sempre indicato il Garante per la protezione dei dati personali come referente assoluto. Dunque, nello specifico, finora era stato segnalato che qualsiasi rimostranza doveva essere inviata all’Autorità con l’invio di una mail via posta elettronica. Al contrario, ora è stato approntato un form di contatto specifico con il quale si potrà far presente il proprio caso nella giusta maniera.

In pratica, quando il Registro delle Opposizioni non funziona e si continuano a ricevere telefonate moleste, è fortemente consigliato compilare il modulo presente in questa pagina. Si tratta di una modalità che tende ad agevolare la possibilità dei cittadini di far valere i propri diritti e a denunciare illeciti. I campi da compilare non saranno molti ma sarà di certo il caso di fornire il maggior numero di informazioni per permettere l’individuazione degli operatori di telemarketing che non lavorano correttamente. Per essere precisi, sarò possibile segnalare anche le telefonate anonime, ovvero quelle per cui non appare il numero sul display. In quest’ultimo caso, dovrà essere riportata la data, l’orario e possibilmente il nome della società che ha operato illecitamente e pure il prodotto/servizio offerto. Solo in questo modo sarà possibile, per il Garante, effettuare i giusti controlli e magari bloccare l’attività non consentita. Staremo a vedere se, con il nuovo metodo di segnalazione più snello, le telefonate diminuiranno finalmente.

