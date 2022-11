Il colosso di Seul di recente ha lanciato in modo aggressivo l’aggiornamento stabile di Android 13 a bordo dei suoi dispositivi Galaxy di fascia media e alta. Dopo i Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G, l’azienda asiatica adesso ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 13 per il Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento in questione viene fornito con la versione firmware G736BXXU1BVK2. Tuttavia, l’upgrade non include la patch di sicurezza di novembre 2022. Il pacchetto è in distribuzione in tutta Europa: altri Paesi potrebbero riceverlo nelle prossime settimane. Se avete un Samsung Galaxy XCover 6 Pro e vivete in ​​Europa, potete procedere a scaricare il nuovo aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

L’aggiornamento ad Android 13 offre un design dell’interfaccia utente leggermente rinnovato, con la funzionalità “Tavolozza dei colori” migliorata, widget sovrapposti, icone delle app più grandi nell’area delle notifiche ed effetti più traslucidi. L’upgrade ha pure migliorato tutte le sue app stock con dozzine di nuove funzionalità. L’azienda asiatica si è anche occupata di ottimizzare le prestazioni e la fluidità dell’interfaccia utente. Le routine di Bixby sono state rinominate in “Modalità e routine”, ricevendo nuove funzionalità ed opzioni (come pure sono state migliorate le funzionalità di accessibilità). Gli editor di immagini e video integrati hanno accolto anch’essi diverse migliorie, mentre la Samsung Keyboard adesso offre più emoji, coppie di emoji ed emoji animate. Ricordate di partire con l’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup recente dei vostri dati da poter ripristinare se e quando vi servirà. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

