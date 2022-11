Arrivano alcuni segnali estremamente interessanti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 Ultra, soprattutto in relazione a coloro che sono molto interessati ai passi in avanti che il produttore potrebbe fare sul versante fotocamera. Già, perché da più parti si dice in questi mesi che sarà il vero punto di forza per i top di gamma 2023, come del resto abbiamo avuto modo di intuire nei giorni scorsi con un altro articolo. Proviamo a fare il punto della situazione, perché sono stati comparati alcuni scatti effettuati con il device in arrivo sul mercato nei prossimi mesi con quelli di altri top di gamma.

Il primo scatto del Samsung Galaxy S23 Ultra fa davvero la differenza nel cogliere i dettagli

Come riporta SamMobile, ci si concentra sulle foto che ritraggono una zucca e quella che trovate ad inizio articolo pare sia stata immortalata proprio dal Samsung Galaxy S23 Ultra. Il confronto con il Galaxy S22 Ultra e il Pixel 7 Pro evidenzia effettivamente l’enorme passo in avanti che il produttore coreano potrebbe fare nel cogliere tutti i dettagli di un oggetto. Le foto provengono da una fonte autorevolve come “Ice universe“, il quale questa volta ha deciso di sbilanciarsi sul social network cinese Weibo.

Pare inoltre che le zicche siano state immortalate utilizzando le fotocamere principali, dopodiché sono state ingrandite manualmente e ritagliate per dare un’occhiata più da vicino ai dettagli. Inutile dire che nel caso del Samsung Galaxy S23 Ultra, l’immagine in questione dovrebbe essere frutto del lavoro del tanto discusso sensore principale da 200 MP.

Altro aspetto da valutare, qualora si trattasse di una foto del Samsung Galaxy S23 Ultra, consiste nel fatto che lo scatto sarebbe determinato da un firmware pre-release. L’inevitabile aggiornameto software della fotocamera potrebbe migliorare ulteriormente il risultato finale prima che il telefono arrivi sugli scaffali l’anno prossimo. Che ne pensate?