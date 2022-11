Finalmente gli sviluppatori hanno lavorato ad una scorciatoia per inviare messaggi WhatsApp a se stessi, con una semplice e rapida mossa. Finora l’operazione è stata possibile accedendo al link del proprio profilo e non senza qualche difficoltà per i meno esperti. Una nuova beta Android invece, siglata come 2.22.24.11, permetterà di procedere proprio al passaggio partendo dall’elenco dei contatti nel servizio di messaggistica.

Della novità sperimentale, e dunque non ancora nella sua versione definitiva, ci ha parlato WABetaInfo in queste ore. Stiamo parlando di un’implementazione ora disponibile per i dispositivi Android, ma in realtà presente anche per gli iPhone nel recente passato ma poi cancellata per qualche bug di troppo. Ebbene, i beta tester pubblici iscritti al programma sul Play Store potranno seguire la procedura di seguito indicata per inoltrarsi un messaggio, come promemoria o altro reminder.

Per inviare messaggi WhatsApp a se stessi non bisognerà fare altro che andare sull’icona del nuovo messaggio nella pagina principale che contiene l’elenco delle chat già attive. Nella schermata corrispondente saranno elencati tutti i nominativi dei nostri contatti che utilizzano WhatsApp, in ordine alfabetico. La prima voce della lista sarà tuttavia quella personale, etichettata con il pronome personale tu posto tra parentesi. Una sottovoce indicherà la possibilità di inviarsi un messaggio. Una volta selezionata la sezione, si aprirà la chat in cui potranno essere condivisi contenuti testuali come video, foto, note vocali e altro ancora.

Quanto appena indicato è ancora in via di sperimentazione e dunque potrebbe non arrivare per tutti molto presto e in via definitiva. L’utilizzo della funzione non è certo da sottovalutare nel momento in cui si vuole tenere traccia di qualche idea, appuntamento o una semplice parola. Così come per i dispositivi Android, la novità non mancherà di essere riproposta presto anche per i possessori di iPhone, almeno in test.

