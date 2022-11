Nei migliori album di Max Pezzali c’è tutto il mondo della Generazione Y, quelli nati tra il 1981 e il 1996 che hanno vissuto in piena consapevolezza gli anni ’90, o che nell’ultima decade del Novecento hanno fatto le prime scoperte. Max Pezzali e Mauro Repetto, nucleo primordiale degli 883, hanno dato voce all’universo giovanile con canzoni che ancora oggi vengono intonate nelle grandi adunate tra nostalgici di quegli anni. Oggi Max è un cantautore sempre più ispirato e ancora è il portavoce di un’intera generazione.

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno (1992)

Perché Hanno Ucciso L’Uomo Ragno degli 883 fa parte dei migliori album di Max Pezzali? La risposta è nella title-track e Con Un Deca, e ora chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare gli ani ’90 senza questo disco. Impossibile, vero?

Nord Sud Ovest Est (1993)

Il successo del duo Pezzali-Repetto continua con Nord Sud Ovest Est, il disco che li consacra a star del pop anni ’90. Come Mai, la title-track e Sei Un Mito trainano l’intero disco, di cui tutti conosciamo i brani a memoria. Particolarità di Nord Sud Ovest Est sono, a questo giro, gli arrangiamenti più curati rispetto al primo disco.

La Donna, Il Sogno & Il Grande Incubo (1995)

Il disco della svolta: Mauro Repetto ha abbandonato la formazione e intorno a Max Pezzali nasce una band tutta nuova della quale fanno parte anche Paola e Chiara Iezzi. Qualche titolo? Tieni Il Tempo, Senza Averti Qui, Ti Sento Vivere e Una Canzone D’Amore.

Il Mondo Insieme A Te (2004)

Il Mondo Insieme A Te è il primo album da solista di Max Pezzali, con canzoni entrate nella storia come la title-track, Lo Strano Percorso e Eccoti.

Time Out (2007)

Time Out non può mancare tra i migliori album di Max Pezzali, forte di successi come Torno Subito e Sei Fantastica: il cantautorato di Max è sempre più maturo e genuino, e ricorda sempre il mood degli 883.

