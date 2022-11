Malgrado la gamma dei Google Pixel 7 sia giunta sul mercato solamente da poche settimane, sul web stanno incrementando rumors riguardanti il nuovo smartphone del produttore californiano, ossia il Google Pixel 7a. Tuttavia, non parliamo di un device dal prezzo esorbitante, ma di un dispositivo accessibile a qualsiasi portafoglio, dotato di ottime funzionalità e raffinatezze lato software. Nelle ultime ore sono giunte nuove ed interessanti indiscrezioni sul prossimo modello del colosso di Mountain View: a parlarne è stato Kuba Wojciechowski, che ha ben pensato di condividere tramite Twitter alcune anticipazioni su quelle che saranno le possibili specifiche del telefono.

Il noto sviluppatore Wojciechowski ha pubblicato un tweet ricordando il fatto che il prossimo Google Pixel 7a potrebbe sfoggiare un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz insieme alla ricarica wireless della batteria (probabilmente con un limite di velocità di 5 W) e ad una nuova doppia fotocamera posteriore. Secondo il leaker, lo schermo sarebbe un AMOLED Full HD+ prodotto da Samsung con refresh rate a 90Hz. Le interessanti novità, dunque, riguarderebbero anche il comparto fotografico posteriore, secondo cui il Pixel 7a dovrebbe sfoggiare un sensore principale Sony IMX787 da 64MP e un sensore ultra-grandangolare Sony IMX712.

Il Google Pixel 7a dovrebbe sfruttare il processore Google Tensor G2, si tratterebbe del primo device ad utilizzare questo SoC, e fare affidamento sulle connettività Wi-Fi e Bluetooth di Qualcomm. Lo smartphone sarà alimentato da una batteria dotata di supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda il suo debutto sul mercato occorrerà aspettare i primi mesi del 2023 e solo allora scopriremo se il colosso statunitense sarà in grado di presentarlo ad un prezzo inferiore ai 500 euro, in maniera tale da renderlo un possibile fiore all’occhiello di punta. Ad ogni modo, queste sono tutte informazioni non ufficiali, ma che stanno giungendo online come rumors, quindi in attesa di eventuali conferme restiamo ancora col dubbio.

