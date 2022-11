Non è trascorso neanche un mese dal suo debutto, ma la serie Redmi Note 12 ha fin da subito attirato l’attenzione di tantissimi utenti, andando a segnare un vero e proprio sold out in Cina. Secondo un recente post su Twitter dell’insider Mukul Shamra, la nuova gamma di midrange giungerà presto sul mercato europeo: infatti, dovrebbe arrivare in Europa, e quindi anche in Italia, entro la fine del 2022 massimo nei primi mesi del 2023.

Come ben sappiamo, la serie è caratterizzata dai due modelli principali: il Redmi Note 12 Pro ed il Note Pro+, contraddistinti dalle seguenti specifiche tecniche: un display AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate a 120Hz, dimming PWN di 1920Hz, aspect ratio di 20:9 con profondità del colore di 10 bit, supporto al Dolby Vision, all’HDR10 e al 10+. Poi ancora sotto il cofano troviamo il chipset MediaTek Dimensity 1080 affiancato da RAM di tipo LPDDR4x e memorie interne UFS 2.2; per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una main-camera Sony IMX766 da 50MP dotata di OIS per il Pro standard e l’ISOCELL HPX da ben 200MP con sensore da 1/1,4 pollici per il modello Pro+. Lato batteria è presente a bordo una 5000mAh dotata di ricarica rapida da 67W sul Note 12 e 120 W sul Note 12 Pro+.

Infine, sull’intera gamma non manca il jack audio da 3,5mm. Inoltre, vi è anche il Redmi Note 12 (modello base), presentato successivamente ai modelli top di gamma e che potrebbe giungere sotto il brand POCO. Insomma, si trattano di informazioni esclusive annunciate dal leaker Shamra, secondo cui la nuova gamma del produttore cinese è iniziata in diverse regioni asiatiche ed europee e che verrà lanciata probabilmente a dicembre o all’inizio del prossimo anno.

