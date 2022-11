Cosa è successo a Pioli? La domanda rimbalza nella testa dei tifosi del Milan e non solo da diverse ore, al punto che ora prendono piede ipotesi relative ad un lutto in famiglia a Parma. Di sicuro, il tecnico rossonero subito dopo il successo ottenuto in extremis ieri contro la Fiorentina ha abbandonato in tutta fretta San Siro, per recarsi dalla sua famiglia che vive nella cittadina emiliana. Allo stato attuale, dunque, c’è solo la forte sensazione che sia avvenuto qualcosa di grave, anche perché al suo posto si è presentato Maldini davanti alle telecamere. Tocca dunque parlare dell’allenatore dei campioni d’Italia in altro contesto, rispetto a quanto avvenuto un mese fa.

Precisazioni su cosa è successo a Pioli: una smentita necessaria sul lutto in famiglia a Parma

Al netto del fatto che potrebbe trattarsi effettivamente di un lutto in famiglia, c’è una smentita che appare doverosa oggi, in merito alla domanda “cosa è successo a Pioli”. La privacy è intoccabile e scendere in dettagli in un contesto simile sarebbe assolutamente sbagliato. Eventualmente, ci saranno comunicazioni ufficiali da parte del diretto interessato, ma alla luce del fatto che sui social si parli tanto del padre dell’allenatore venuto a mancare, un elemento di analisi è necessario per completezza d’informazione.

Già, perché Stefano Pioli ha perso suo padre poco più di tre anni fa, a settembre 2019. Dunque, al momento della pubblicazione del nostro articolo posso soltanto evidenziare che questa ipotesi sia del tutto infondata, in attesa di capire cosa sia avvenuto di così grave nelle ultime ore. Al di là delle solite fake news, va detto che su Facebook e Twitter in tanti si siano stretti attorno al tecnico, anche i tifosi delle avversarie del Milan. A testimonianza del fatto che in casi simili non contino i colori.

Inutile chiedersi cosa è successo a Pioli. Nelle prossime ore si capirà se ci sia stato un lutto in famiglia a Parma.