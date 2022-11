Honor ha di recente confermato che terrà un evento di lancio il prossimo 23 novembre, durante il quale saranno svelati il pieghevole Honor Magic Vs e l’interfaccia Magic UI 7.0. Nella giornata di oggi, inoltre, è stato confermato che insieme ai prodotti sopra citati verrà lanciata anche la serie di smartphone Honor 80. I teaser ufficiali mostrano che questa nuova gamma sarà caratterizzata da un display con bordi curvi e sarà presente un ritaglio a forma di pillola nella zona centrale in alto. Il ritaglio nello schermo è più piccolo rispetto al ritaglio per la doppia fotocamera selfie dello Xiaomi Civi 2.

Per quanto riguarda la configurazione della fotocamera posteriore, la stessa mostrerà il design della gamma Honor 70, ma con un nuovo modulo più elegante. Il design sul resto della scocca posteriore è come se raffigurasse delle increspature dell’acqua. I recenti rapporti hanno rivelato che la serie Honor 80 includerà tre dispositivi: si ipotizza un modello SE, uno base e uno Pro. L’Honor 80 SE (quello più economico) presenterà il processore MediaTek Dimensity 1080 dotato di supporto per la ricarica rapida da 66W; l’Honor 80 integrerà il Qualcomm Snapdragon 778G+ con ricarica da 66W, mentre il Pro dovrebbe avere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 con ricarica da 100W.

Si sostiene, inoltre, che il device pieghevole Honor Magic Vs sia dotato del chipset Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm e dovrebbe essere alimentato da una batteria a doppia cella da 5000mAh dotata di ricarica rapida da 66W. La serie Honor 80 e Magic Vs potrebbero essere lanciati con la skin Magic UI 7.0, che si basa sul sistema operativo Android 13. Infine, si dice che il foldable presenti uno spessore di 14,3mm e quindi è probabile che pesi meno del telefono pieghevole Honor Magic V dello scorso anno. Quanto al resto delle specifiche, il nuovo Magic Vs potrebbe essere simile al suo predecessore.

