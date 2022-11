Verissimo presenta Io Sono Tiziano su Canale 5, un appuntamento speciale interamente dedicato a Tiziano Ferro. Conduce Silvia Toffanin che ha chiamato anche diversi ospiti. Tra questi il marito di Tiziano Ferro, Victor, suo fratello Flavio, la cantante Giorgia, Sting, con il quale ha collaborato nell’ultimo album e una super reunion con i Sottotono, con i quali Tiziano ha iniziato la sua carriera come corista.

L’appuntamento con Io Sono Tiziano su Canale 5 è per domenica 13 novembre, alle ore 16.30 con “Verissimo presenta: Io sono Tiziano” all’indomani del rilascio del nuovo disco di inediti dell’artista di Latina, nei negozi con Il Mondo è Nostro.

Con 20 anni di carriera, 20 milioni di album venduti e oltre 125 dischi di platino e d’oro nella sua carriera, Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più amati nel mondo e Verissimo lo celebra attraverso uno speciale all’insegna delle grandi emozioni.

Al centro della puntata ci sarà Tiziano Ferro, pronto a raccontarsi con la sua musica, la sua storia e la sua vita. Il Mondo è Nostro è il primo disco che rilascia all’interno del nuovo capitolo della sua vita, quella da papà.

Grande spazio sarà dedicato alle hit che hanno caratterizzato il percorso artistico di Tiziano Ferro, ma non mancheranno momenti per raccontarsi a cuore aperto a Silvia Toffanin e al pubblico da casa. Presenti anche molti fan in studio, pronti a riaccoglierlo. Per Tiziano anche un duetto speciale con un fan, scelto da Verissimo attraverso un’iniziativa apposita lanciata nelle scorse settimane in cui i fan sono stati invitati ad inviare video sulle note delle sua canzoni.

In 10 giorni sono arrivate oltre 1000 clip. Tra queste ne è stata scelta una di un/a fan che adesso duetta in trasmissione proprio con Tiziano.