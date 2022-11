Mina Settembre 2 non va in onda oggi e lo stesso succederà nelle prossime domeniche visto che la serie con Serena Rossi è terminata domenica scorsa regalando ai fan grandi emozioni. Quella di oggi sarà la prima domenica senza Serena Rossi che lascerà il posto al film Breakthrough con protagonisti Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace e Mike Colter.

La trama dl film recita: “Recuperato dalle acque di un lago, un ragazzo non reagisce ai tentativi di rianimazione. Sua madre non si arrende e invoca l’aiuto divino, coinvolgendo nella sua preghiera tutta la comunità”. Per quanto riguarda la serie con Serena Rossi, il pubblico ormai sa bene che ci sarà una terza stagione e che la Rai ha già annunciato il rinnovo anche se non sappiamo bene quando andrà in onda. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha confermato la terza stagione commentando l’ottimo share della seconda e anche del finale:

“Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8% di share per l’ultima puntata della seconda stagione di ‘Mina Settembre’ sono un risultato eccellente. Numeri che confermano la forza di un personaggio e una linea di lavoro che Rai Fiction ha felicemente condiviso con Fulvio e Paola Lucisano di Italian International Film…Una sintonia e un motivo in più per continuare il lavoro con Mina e rivederci al più presto”.

Intanto, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha anticipato che le puntate potrebbero essere 4 anziché sei ma la stagione potrebbe andare in onda non prima del 2024 evitando di ritornare sul triangolo amoroso Claudio – Mina – Domenico che si è concluso proprio con la formazione della coppia, almeno in teoria, della bella assistente sociale e del dottore. Cosa succederà quindi nei nuovi episodi? Ancora è presto per dirlo ma l’unica nota positiva è che Mina tornerà.