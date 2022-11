Il 2022 è decisamente l’anno dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il sold out lampo allo Stadio Olimpico di Roma e allo stadio San Siro di Milano, il gruppo guidato da Riccardo Zanotti annuncia una intera tournée negli stadi della penisola. Ora trionfa in Europa.

Gli MTV Ema 2022 si sono tenuti domenica 13 novembre a Düsseldorf, Germania. Tra i tanti artisti in nomination, anche 5 italiani nella categoria dedicata al Regional Act. Per l’Italia, i nominati per il Best Italian Act erano Elodie, Ariete, Maneskin, Pinguini Tattici Nucleari e Blanco.

Improbabile la vittoria di Ariete, sin dal primo istante. La sfida fin da subito sembrava coinvolgere il fenomeno Blanco, i Maneskin – che hanno enorme successo all’estero -, e i Pinguini Tattici Nucleari che stanno registrando buoni risultati ormai da qualche anno. Il verdetto è giunto in rete nella serata di domenica 13 novembre e a ringraziare i fan per il supporto ci ha pensato Riccardo Zanotti attraverso una storia Instagram dall’account dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non a caso il cantante indossa un maglione natalizio con tanti pinguini, tagga MTV EMA e annuncia la vittoria nella categoria regionale. I Maneskin sono stati battuti agli MTV EMA 2022 da un’altra band: si tratta proprio dei Pinguini Tattici Nucleari che superano al voto del pubblico i risultati ottenuti da Blanco, Elodie, Ariete e dalla band guidata da Damiano David.

Il 2022 all’insegna dei successi prosegue per i Pinguini Tattici Nucleari con il trionfo nello show europeo di MTV. Sfortunatamente, il gruppo non era fisicamente presente e non ha ritirato il premio sul palco dello show. Gli verrà consegnato successivamente.

Continua a leggere su optimagazine.com