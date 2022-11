Un tipo di allenamento per migliorare il benessere del corpo e della mente, alleviare le tensioni, migliorare la postura e fornire un sollievo ai dolori articolari. Questo e molto altro è GYROKINESIS®, una tipologia di allenamento che sta conquistando sempre più appassionati di tutte le età.

Il suo creatore, l’ex ballerino Juliu Horwart, aveva messo a punto degli esercizi che gli consentissero di recuperare dai traumi in cui era incorso durante la sua carriera artistica. Dopo aver danzato in compagnie internazionali negli Stati Uniti, Horwart ha dovuto dire addio al palcoscenico in seguito a un problema al tendine d’Achille e a un’ernia al disco. Da quel momento in poi ha iniziato un percorso riabilitativo fatto di yoga e meditazione che l’hanno portato a sperimentare nuove tecniche di allenamento. Il suo metodo, chiamato “yoga for dancers” iniziò a riscuotere successo sempre crescente. Nel primo decennio di questo secolo il suo sistema di allenamento ha continuato ad evolversi e sono stati integrati elementi di yoga, nuoto, danza e tai chi, che hanno portato alla nascita del GYROKINESIS®. In seguito ha messo a punto nuove versioni del suo metodo, con macchinari innovativi, che hanno portato alla nascita del Gyrotonic®.

La pratica del GYROKINESIS® è particolarmente indicata alle persone che soffrono di problemi posturali post traumatici, scoliosi, rigidità muscolare. É utile anche per gli adolescenti in fase di sviluppo e per gli sportidi di tutte le discipline che abbiano subito traumi o che semplicemente vogliano variare il proprio allenamento.

Non occorrono particolar strumenti. La lezione, nella sua parte iniziale, si svolge col supporto di uno sgabello basso, che serve come appoggio per eseguire le varie posizioni. Si inizia con un automassaggio per poi svolgere una serie di movimenti armoniosi. Le posizioni non devono essere tenute a lungo e il tutto si svolge come un moto ondoso e armonioso, lavorando su articolazione di spalle e braccia, in modo da favorire la respirazione e distendere le fasce muscolari.

La seconda fase della lezione si svolge a terra. Si lavora sulla tonificazione dei muscoli anteriori come pettorali e addominali, e posteriosi, ossia glutei e dorsali.

La sessione si conclude con un lavoro in piedi basato sul miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio. L’obiettivo è di concludere l’allenamento con una sensazione di energia, leggerezza e flessibilità.