Il primo scivolone di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle è andato in scena ieri sera e oggi non si parla d’altro soprattutto da quando lui, con un video su Telegram, si è detto poco propenso a chiedere scusa per qualcosa su cui si è molto esagerato, ma cosa è successo di preciso? Gli spettatori più attenti si sono accorti che durante le prove andate in onda in un video ieri sera, Enrico Montesano si è mostrato con la maglietta della X Mas, una maglietta nera con su il simbolo del reparto d’assalto della Marina militare fascista (Motoscafo armato silurante) in uso nella Grande Guerra al grido di “Memento audere semper”.

Sui social si è scatenata la bufera perché molti utenti si sono detti indignati e tra questi ci sono anche alcuni volti a cominciare da Fiorella Mannoia e finendo a Selvaggia Lucarelli. L’artista ha sottolineato: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della Decima Mas”.

A lei ha fatto eco la giornalista che su Twitter ha scritto: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. Poi ha precisato:

Intanto, sul suo canale Telegram Enrico Montesano ha replicato mostrando una foto in cui appare con la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un’immagine di Che Guevara: “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!”.