Come sta Alex Zanardi oggi? Questa la domanda che si pongono tanti utenti nell’ultimo periodo, complici alcuni articoli apparsi anche sui social, coi soliti titoli clickbait che ci lasciano immaginare il peggio. Esattamente come avvenuto nel 2020, infatti, occorre smentire voci e notizie mai confermate sulle condizioni del pilota sfortunatissimo, ora impegnato a riprendersi dopo l’ennesimo terribile incidente che ha caratterizzato la sua carriera. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che la lezione di due anni fa, come si può notare all’interno del nostro magazine, a molti non è bastata.

Capiamo come sta Alex Zanardi oggi: necessarie precisazioni dopo gli ultimi aggiornamenti

La premessa è d’obbligo, in modo da essere subito molto chiari. Nessuno sa come sta Alex Zanardi, a parte coloro che gli sono molto vicini. Già, perché l’ultimo aggiornamento ufficiale sotto questo punto di vista risale a fine settembre, quando è stato nuovamente dimesso dall’ospedale. Da quel momento, evidentemente, non sono arrivati ulteriori riscontri, motivo per il quale abbiamo ragione di ritenere nell’ultimo mese e mezzo non ci siano stati upgrade rilevanti e degni di ulteriori note stampa.

In sostanza, sta andando avanti coi suoi tempi la delicata fase di riabilitazione neuro-motoria. Secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere durante il 2022, Zanardi dovrebbe essere costantemente seguito da fisiatri, fisioterapisti, logopedisti e infermieri. Tutte queste persone, vista la delicatezza del caso, lavorano giorno dopo giorno sotto la supervisione del primario Giannettore Bertagnoni. Così è stato durante la degenza in un ospedale di Vicenza, il San Bortolo, mentre a casa le attenzioni dello staff certo non mancano per il paziente.

Detto questo, è superfluo aggiungere altro a coloro che si pongono la fatidica domanda “come sta Alex Zanardi”. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri certi in merito.

