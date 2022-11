Gran bella novità quella in risalto nelle ultime ore: collegare lo stesso numero WhatsApp su più telefoni è una funzione oramai alla portata dei primi utenti del servizio di messaggistica. Grazie alla beta Android 2.22.24.18, gli sviluppatori hanno infatti introdotto la Companion Mode, ossia l’opzione per usare appunto il medesimo profilo su più smartphone diversi. Il passo in avanti era stato già segnalato da tempo per il fatto di essere in via di implementazione ma ora i primissimi tester pubblici possono testarlo davvero.

Il supporto al multi-dispositivo per uno stesso profilo WhatsApp permetterà di collegare fino a 4 smartphone diversi ad uno stesso numero. Dopo aver collegato il proprio account WhatsApp a un nuovo dispositivo, la cronologia chat verrà sincronizzata su tutti i device collegati: in questo modo, non si perderà alcun contenuto su nessun device. Ancora, i messaggi e le chiamate personali saranno crittografati end-to-end per la massima sicurezza e privacy.

L’immagine di apertura articolo mostra la schermata nella quale si potrà procedere al collegamento di un nuovo dispositivo dalle impostazion, procedendo alla scansione di un QR Code per associare il nuovo o i nuovi telefoni. Come già indicato, trattandosi di una novità in beta per i dispositivi Android, solo i primi tester iscritti allo specifico programma sul Play Store potranno procedere all’operazione. Per tutti gli altri, si dovrà attendere un po’ di più per il rilascio finale della piccola grande rivoluzione nell’utilizzo del servizio di messaggistica.

Certamente il fatto di collegare lo stesso numero WhatsApp su più telefoni sarà utile in ambiente lavorativo e per tutti coloro che, per svariati motivi, posseggono più di un device. Per il momento, la stessa novità non è apparsa per gli iPhone ma non ci sono dubbi sul fatto che non mancherà anch’essa all’appello nel giro di qualche tempo.

