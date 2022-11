Si fa molta confusione in queste ore, a proposito del tanto atteso aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13, soprattutto tra coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S20. Effettivamente, la serie in questione è tra quelle in bilico, in quanto l’appuntamento dovrebbe essere previsto solo tra qualche settimana. Al contempo, pochi giorni fa ci sono stati avvistamenti sporadici del firmware in giro per il mondo. Una situazione che ha creato non poca incertezza, al punto che diversi utenti hanno pensato all’imminente diffusione del pacchetto software.

Previsioni sul rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 per il Samsung Galaxy S20

Le cose non stanno così, almeno sulla carta. Fondamentalmente, lo roadmap ufficiale resta quella che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio mese con un altro articolo. Tradotto, questo vuol dire che il nuovo aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 dovrebbe vedere la luce entro dicembre, almeno per quanto riguarda la diffusione su larga scala. Trattandosi di modelli non più di ultimo grido, è probabile che in alcuni Paesi il rollout possa scattare anche a novembre, in modo tale da ottenere immediati feedback dagli utenti. Un approccio non del tutto insolito per l’azienda coreana.

Così facendo, infatti, sarà possibile comprendere se l’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 sia pronto o meno per essere diffuso su larga scala a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S20. Alla luce di una scheda tecnica di assoluto livello (ancora oggi) per i device di questa serie, ritengo altamente probabile che si possa seguire la tabella di marcia inizialmente concepita dal colosso asiatico.

Il quadro sarà più chiaro nel corso delle prossime due settimane, ma la situazione generale porta ad essere ottimisti sul fatto che a breve tutti potranno provare l’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 sul proprio Samsung Galaxy S20.