Tantissimi ospiti ad Amici domenica 13 novembre. Nel nuovo speciale con il programma guidato da Maria De Filippi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo per giudicare i concorrenti in sfida.

Ad aprire la puntata di domenica 13 novembre su Canale 5 ci sarà Belen Rodriguez, in studio alle ore 14.00 in punto. La classifica degli inediti verrà stilata da un trio d’eccezione composto da Michael Bravi, Stash dei The Kolors e Peppe Vessicchio. Per Amici è la prima volta che non uno ma ben tre personaggi stilano la classifica inediti dei concorrenti.

Ad Amici di Maria De Filippi spazio alle radio, che si occuperanno di stilare la classifica dei brani più radiofonici. In studio da Maria De Filippi ci saranno esponenti di sette tra i più importanti network radiofonici per scegliere le proprie canzoni preferite tra tutte quelle presentate dai ragazzi in studio.

Saranno presenti nello speciale del 13 novembre Radio Subasio ed RTL 102.5 con Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio 105. Ci saranno anche R101, Radionorba e Radio Bruno.

La coreografa Irma Di Paola giudicherà la sfida doppia di ballo. Il vincitore di ogni sfida, per un totale di due concorrenti di Amici, si esibiranno nella finale di Tu Sì Que Vales in programma su Canale 5 il 19 novembre prossimo.

L’elenco degli ospiti di Amici del 13 novembre non è ancora finito. In studio anche due super ospiti della musica italiana. Tornano ad Amici Giorgia ed Alessandra Amoroso per presentare i rispettivi nuovi progetti musicali.

Federica Gentile sarà in studio per svelare l’inedito vincitore della sfida su RTL 102.5 mentre Giulia Pauselli, galleria professionista del programma, giudicherà la gara di improvvisazione di danza.