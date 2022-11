Arrivano finalmente notizie incoraggianti a proposito della disponibilità PS5 a lungo termine, per quanto concerne non solo chi è in attesa di acquistare la console a prezzo di listino qui in Italia, ma anche nel resto del mondo. Già, perché dopo un 2022 in cui non abbiamo fatto i passi in avanti auspicati dodici mesi fa in termini di produzione ed offerta generale, le cose potrebbero cambiare in modo determinante nel giro di qualche settimana con l’arrivo del nuovo anno.

Previsto un netto miglioramento della disponibilità PS5 nel 2023: le ultimissime proiezioni

A dirla tutta, da settembre il problema vero e proprio non riguarda la disponibilità PS5 in sé, in quanto adesso è più facile entrare in qualche negozio specializzato e trovarle “a terra”. Il punto è che le scorte limitate innescano una reazione a catena, con la quale l’utente finale rischia di pagare la console a cifre molto più alte rispetto a quelle che sono state rese ufficiali da Sony al momento del lancio del prodotto sul mercato. A prescindere dal fatto che siate interessati alla versione standard o digitale.

Le previsioni degli addetti ai lavori, anche quelle più recenti, ci dicono che nel 2023 la situazione cambierà senza ombra di dubbio. Insomma, addio alle vendite flash, come quella di GameStop che abbiamo avuto modo di analizzare di recente sul nostro magazine. Analizzando i numeri più da vicino, si scopre che Sony abbia come obiettivo dichiarato quello di spedire ai vari rivenditori 30,5 milioni di console PlayStation 5 nell’anno fiscale 2023.

Si tratta di un arco temporale che inizia a marzo 2023 e durerà fino a marzo 2024. Si tratterebbe di un aumento pari a quasi il 70% rispetto alle ultime mosse del produttore asiatico. Chiaramente, se confermata questa possibilità, avremo maggiore disponibilità PS5 e, di riflesso, prezzi finalmente vicini a quelli di listino.

