In questa giornata di sabato 12 novembre il sito e l’app BPER non funzionano come dovrebbero e il relativo servizio di home banking è negato ad un numero importante di clienti che si affidano agli specifici servizi finanziari. Le difficoltà dunque non sono per nulla da sottovalutare, anche perché legate ad una specifica tipologia di errore.

A chi il sito o anche l’app BPER non funziona accade, grosso modo, quanto segue. Se si prova ad accedere al sito di home banking via browser, in particolare alla propria area personale, in molti attendono svariati secondi il caricamento della pagina ma senza successo. Poi, improvvisamente, viene visualizzato un errore 999. Quest’ultimo, di solito, si presenta nel momento in cui gli utenti hanno effettuato un’installazione o disinstallazione di software errata o non riuscita. L’operazione in sé potrebbe aver lasciato voci non valide negli elementi di sistema e dunque essere la responsabile della mancata fruizione dei contenuti. Per quanto riguarda l’utilizzo del servizio BPER dall’app, c’è da dire che quanto viene sperimentato dagli utenti finali è abbastanza simile.

Il servizio Downdetector, alle ore 10 circa di questa mattinata di sabato, mette in luce più di un centinaio di segnalazioni di utenti interessati dalle difficoltà odierne. Per tutti coloro ai quali il sito l’app BPER non funzionano resta valido un prezioso consiglio, quello di rivolgersi all’assistenza dell’istituto bancario. Questa risponde al numero 800 227 788 e potrà essere contattata soprattutto per avere riscontri sulle anomalie in corso, pure nel caso si abbia assoluta urgenza di effettuare operazioni vitali nel weekend. Almeno al momento di questa pubblicazione, proprio dall’istituto bancario, non sono giunti riscontri sulle difficoltà in corso e dunque è impossibile ipotizzare un veloce ripristino alla normalità del servizio.

