La pagina delle offerte del Black Friday Amazon è online. Come reso noto nei giorni scorsi, le promozioni saranno di scena a partire dal prossimo venerdì 18 novembre ma la novità odierna è che la sezione dell’e-commerce dedicata agli sconti è già raggiungibile. Sebbene i veri e propri ribassi arriveranno tra 6 giorni, è almeno il momento di godersi qualche anticipazione.

La prima cosa che balza all’occhio, visualizzando proprio la pagina di offerte Black Friday Amazon raggiungibile a questo indirizzo, è che una speciale promozione sarà dedicata agli account business. Al primo acquisto da parte di un profilo di questo tipo appunto, sarà applicato un ulteriore sconto del 5% rispetto ai prezzi già scontati delle prossime settimane.

Per quanto riguarda più in generale la tipologia di offerte di scena per il prossimo Black Friday Amazon, dalla pagina già indicata, apprendiamo che ci sarà spazio per le offerte lampo, le cosiddette offerte inaspettate, quelle a meno di 20 euro e quelle dedicate ai dispositivi Amazon e quelle rientranti nel programma Climate Pledge. Ancora, in riferimento alle categorie merceologiche interessate dai ribassi, già sappiamo che le occasioni migliori potrebbero giungere per l’informatica e le soluzioni software, l’home Cinema, i Film, la moda e la casa e la cucina, i cellulari e gli accessori per la cura personale.

Quanto dureranno le offerte del Black Friday Amazon? Le prime promozioni partiranno il giorno 18 ma continueranno per circa 10 giorni. Gli sconti si faranno sempre più interessanti in avvicinamento del venerdì vero vero e proprio che quest’anno si festeggerà il giorno 25 novembre. I ribassi non termineranno poi con questa data ma andranno ben oltre nel weekend e fino al lunedì successivo. Proprio il 28 novembre c’è anche la ricorrenza del Cyber Monday portatrice di nuovi ribassi, in particolar modo relative al settore dell’elettronica.

Continua a leggere su optimagazine.com