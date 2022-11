Tra gli iPhone ancora piuttosto appetibili sul mercato ritroviamo senza dubbio l’iPhone 12, dispositivo di due anni fa che è stato tra i più venduti dall’azienda di Cupertino. Se si sta pensando di acquistare proprio un iPhone in vista del tanto atteso Black Friday 2022, sicuramente affidarsi all’iPhone 12 può essere una giusta soluzione per non spendere le cifre piuttosto elevate degli ultimi modelli presenti sul mercato. Rispetto infatti al suo approdo sul mercato, ora il valore economico di questo iPhone è leggermente calato, consentendo a più utenti di poterci fare un pensierino.

Tutti i dettagli sulla nuova offerta per iPhone 12 su Amazon con vista Black Friday 2022 oggi

Altra super promozione, dopo quella trattata a fine ottobre. A questo va aggiunto poi qualche sconto che solitamente viene effettuato da Amazon ed ecco che il costo finale dell’iPhone 12 sarà molto più interessante. Vogliamo a tal proposito parlarvi quest’oggi dell’offerta riguardante il modello nero da 64GB di memoria interna che si ritrova ad un prezzo decisamente più basso proprio sul famoso sito di e-commerce.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Grazie ad uno sconto del 21% applicato sul suo prezzo precedente, ossia da listino, di 839 euro. In questo modo l’iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna arriva al costo finale di 662 euro, un bel risparmio da tener assolutamente presente per chi vuole acquistare un nuovo dispositivo di stampo Apple. La disponibilità su Amazon è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro infatti di qualche giorno questo iPhone 12 arriverà direttamente a casa vostra. C’è inoltre anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, il che dilazionerà la spesa nel tempo rendendola più leggera.

Vediamo a questo punto alcune delle caratteristiche di spicco di questo iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente per smartphone presente in circolazione. Ottimo è il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine parliamo di uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

Continua a leggere su optimagazine.com