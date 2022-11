Ad Amici di Maria De Filippi è tempo di singoli. Nel testo di Fuori di NDG si parla di amore e delle delusioni amorose che hanno tanto da insegnarci. Il brano è stato scritto da Nicolò Di Girolamo, nome reale di NDG, Lorenzo Di Domenicantonio e Valerio Amati.

Adesso raggiunge gli store digitali con la produzione di Lvnar ma questo pezzo non è nuovo nel repertorio di NDG che proprio con Fuori ha ottenuto il banco di Amici.

Per NDG si tratta del primo singolo rilasciato all’interno del suo percorso ad Amici ma risale a molto tempo prima. Questo infatti è stato l’inedito che gli ha consentito di strappare una maglia e di occupare un posto da titolare tra i banchi del programma.

Il significato di Fuori di NDG

Se NDG dovesse scegliere una frase per sintetizzare tutto ciò che vuole trasmettere con il suo singolo, probabilmente sarebbe: “È stato uno sbaglio innamorarmi di te ma lo farei ancora”.

Queste le parole che sintetizzano in modo perfetto ciò che vuole comunicare con Fuori, un brano che aspira a “parlare di una delusione amorosa con la leggerezza di chi sa che ogni errore ci insegna qualcosa di nuovo e che nonostante tutto non si smette mai di cercare l’amore”.

Nel testo di Fuori di NDG troviamo quindi l’amore dal sapore dolce e amaro al tempo stesso, attraverso una storia finita ma che non è di certo passata inosservata, anzi, gli ha insegnato molto.

Testo Fuori di NDG

No no no

no no no

Se solo tu vedessi come sto

potrei dare un senso a queste lacrime

uh, uh yeah

uh, uh, yeah

una notte non basta

metti metti Chianti

voglio rifarlo di nuovo con te fino a tardiuh, uh yeah

uh, uh, yeah

Quindi non è amore è solo sesso

bagno col gin quello

che mi hai lasciato dentro

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e sarò già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

Cosa rimane di noi

una stanza vuota senza rumore

questi giorni non finiscono maigiuro mai

dimmi perché piangi sempre e te ne vai

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e sarò già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora

Continua a leggere su optimagazine.com