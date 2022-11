Sono passati tanti mesi da quando la malattia di Fedez ha costretto il rapper e influencer a un ricovero presso il San Raffaele e ad un intervento chirurgico. Da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre, e per questo da quando Federico Lucia ha lasciato la struttura ha avviato un lungo processo di riconciliazione con il mondo, dalla pace ritrovata con J-Ax alle tante campagne social di sensibilizzazione.

A marzo Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas e per questo oggi sta ancora affrontando un lungo percorso di accettazione della novità. Solamente ieri, venerdì 11 novembre, ai microfoni del suo podcast Muschio Selvaggio ha cercato di sfatare un mito:

Allo sfogo di ieri sera, quindi, ha aggiunto due brevi clip pubblicate nelle storie di Instagram. L’attenzione si sposta sulla cicatrice, più volte mostrata ai suoi follower per condividere quella parte di sofferenza di cui ancora oggi, Fedez, subisce gli strascichi. Su Instagram il rapper di Disumano racconta:

Quindi Fedez propone una riflessione sia sull’importanza delle cicatrici che sul loro significato nella vita quotidiana:

“Non so se, tra chi di voi ha delle cicatrici, sia capitata la stessa cosa. La ripudiamo un po’, la cicatrice. Non so, mi guardavo allo specchio e non mi piaceva. Invece in questo periodo sono riuscito a vederla come un valore aggiunto, perché effettivamente ogni mattina quando mi lavo mi ricorda quanto siamo di passaggio e quanto bisogna godersi la giornata”.