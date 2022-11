Il Covid salva Charlie Gnocchi. Il Coronavirus arriva nella casa e spazza via il televoto che lunedì avrebbe visto proprio il fratello di Gene finire alla gogna e, forse, a casa visto che in molti non aspettavano altro per eliminarlo dopo quello che è successo con Marco Bellavia nelle scorse settimane, ma cosa è successo oggi nella casa? A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio il Grande Fratello Vip che con un comunicato ufficiale ha confermato le voci che si susseguono da questa mattina: in casa è arrivato il Covid.

Nel comunicato ufficiale si legge: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”.

A quanto pare i ragazzi in casa sono stati messi al corrente di tutto e hanno l’obbligo di informare subito la produzione nel caso di eventuali sintomi. Proprio per via dell’uscita momentanea dalla casa dei concorrenti, il televoto “che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Il Covid ha dunque salvato Charlie Gnocchi oppure il concorrente si sarebbe comunque salvato a discapito di altri compagni di avventura?