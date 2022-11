Con grande sorpresa per tutti gli utenti, ecco i migliori album in offerta per Amazon Black Friday, un’anticipazione prima della 10 giorni di offerte che partiranno dal 18 novembre e termineranno il 28. Tanti gli album disponibili a prezzi scontati, sia dei grandi nomi del passato che dell’olimpo della scena contemporanea.

Jovanotti – Back Up 1987-2012

Tra i migliori album in offerta per Amazon Black Friday troviamo anche la raccolta Jovanotti – Back Up 1987-2012 in cui Lorenzo Cherubini ha proposto un viaggio sonoro tra i più grandi successi in due volumi.

Queen – News Of The World

News Of The World non può certo mancare sui nostri scaffali. Questo leggendario disco dei Queen contiene brani passati alla storia come We Will Rock You, We Are The Champions e Sheer Heart Attack.

Cesare Cremonini – La Teoria Dei Colori

Ne La Teoria Dei Colori di Cesare Cremonini troviamo importanti successi del cantautore, qui al suo quarto album da solista. Il disco include la bellissima Il Comico (Sai Che Risate) e La Nuova Stella Di Broadway, in atmosfere che si rifanno al brit-pop e al cantautorato italiano.

Lady Gaga – The Fame

The Fame è l’album di debutto di Lady Gaga, che si lanciò nel mainstream a colpi di bombe atomiche come Poker Face, Paparazzi, Just Dance, il tutto in una tracklist che ha riscritto i canoni della dance degli anni 2000.

Oasis – Be Here Now

Be Here Now rientra nel catalogo dei migliori album in offerta per Amazon Black Friday? Perché? Quando si tratta degli Oasis è meglio farsi poche domande con All Around The World e Stand By Me.

Sfera Ebbasta – Rockstar (ed. autografata)

In questa edizione di Rockstar di Sfera Ebbasta troviamo l’autografo del trapper di Cinisello Balsamo e un booklet poster.

