Non c’è limite al mancato senso del pudore di alcune pagine Facebook, visto che da alcune ore a questa parte si è diffusa la convinzione che Gianluca Vialli sia morto. Una vicenda che ci perseguita, visto che le sue condizioni sono indubbiamente peggiorate rispetto a qualche anno fa, quando il diretto interessato aveva annunciato di essere guarito dal cancro al pancreas. Come del resto vi abbiamo riportato con un articolo sul nostro magazine. Allo stesso tempo, però, speculare sulla sua malattia è un qualcosa di vergognoso. Come sta oggi? Proviamo a fare il punto della situazione con quello che sappiamo.

Smentite le voci su Gianluca Vialli morto: capiamo insieme come sta oggi e stato malattia

Senza troppi giri di parole, vi dico subito che dobbiamo assolutamente smentire le indiscrezioni su Gianluca Vialli morto. Se vi state chiedendo come sta oggi e quale sia lo stato della sua malattia, nessuno può saperlo. A parte il diretto interessato e chi gli sta più vicino. Senza voler diffondere inutili certezze sotto questo punto di vista, trattandosi di una potenziale violazione della sua privacy, posso però assicurarvi che non sia passato a miglior vita. Tra ieri ed oggi, alcune pagine Facebook stanno puntando sul solito clickbait per invogliare gli utenti a cliccare su determinati link.

Si dà la sensazione che la situazione sia precipitata e che sia passata a miglior vita, ma gli articoli in questione dicono tutt’altro. Ovviamente, l’utente è porto a visitare questi siti e solo trovandosi al loro interno si rende conto della pratica. Purtroppo si tratta di un fenomeno sempre più frequente, con le solite testate e i soliti ambienti social che proprio non ne vogliono sapere di monetizzare con contenuti di qualità.

Come sta Gianluca Vialli oggi? Non abbiamo aggiornamenti ufficiali recenti in merito, motivo per il quale chi emette sentenze in merito sbaglia a prescindere. Di sicuro non è morto e visto il tenore di alcuni post sui social questa è già di suo una bella notizia.

