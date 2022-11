Torna l’appuntamento con Blue Bloods 12 su Rai2. Stasera 12 novembre andranno in onda due nuovi episodi. Di seguito le anticipazioni.

Si inizia con l’episodio 12×09 intitolato Sistema di difesa, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un attacco informatico al dipartimento di polizia costringe Danny e Baez a rilasciare un sospettato; Baez mette in dubbio il suo posto in polizia; Eddie è combattuta su un dilemma sul posto di lavoro; Jamie lotta con un segreto di famiglia.

A seguire, l’episodio 12×10 dal titolo Vecchi amici:

Un carico di droga illegale in arrivo a New York City deve essere trovato prima che i narcotici inondino le strade; Jamie aiuta un vicino a gestire un debito di gioco; Frank viene respinto dal sindaco Chase per la sua gestione di una rissa.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods 12 su Rai2 non andrà in onda il 19 novembre: la serie tv si prenderà una breve pausa, per poi tornare in tv sabato 26 novembre (salvo cambi di programmazione). Gli episodi che vedremo saranno il 12×11 e il 12×12. Nel primo, Danny persegue un truffatore che finge di essere il leggendario cantante Jimmy Buffett; Frank indaga su un capitano di polizia che sta usando il suo distintivo per ottenere gratuitamente merci dai negozi locali. Nel secondo, Frank è in contrasto con il suo amico, l’arcivescovo Kearns, quando dice che la polizia ha arrestato l’uomo sbagliato per un omicidio; Eddie cerca di ottenere giustizia per un sopravvissuto a un’aggressione sessuale; Jamie e suo nipote, Joe Hill, si scontrano per le pratiche corrette della polizia.

La programmazione di Blue Bloods 12 su Rai2 proseguirà ogni sabato, sempre in prima serata, almeno fino al finale di stagione (salvo variazioni di palinsesto). Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

L’appuntamento con Blue Bloods 12 è dalle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.